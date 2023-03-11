"Реал" обыграл клуб из Барселоны

В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на своем поле обыграл барселонский “Эспаньол” со счетом 3:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Марко Асенсио. У гостей отличился Хоселу.

“Реал”, набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эспаньол” с 27 очками остался на 14-й позиции.

“Реал” – “Эспаньол” - 3:1 (2:1)

Голы: Хоселу, 8 - 0:1, Винисиус Жуниор, 22 - 1:1, Милитао, 39 - 2:1, Асенсио, 90 - 3:1

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Камавинга, Модрич (Асенсио, 72), Кроос (Себальос, 74), Тчуамени (Рюдигер, 74), Вальверде, Винисиус Жуниор (Родригес, 90), Родриго.

“Эспаньол”: Пачеко, Санчес (Пуадо, 75), Хиль (Пьер-Габриэль, 69; Алеиш Видаль, 84), Серджи Гомес (Меламед, 85), Монтес, Кабрера, Грагера (Денис Суарес, 75), Винисиус Коста, Дардер, Хоселу, Брэйтуэйт.

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