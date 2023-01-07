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"Реал" неожиданно проиграл "подводникам" в матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 12:12
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” на своем поле обыграл “Реал” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Йереми Пино и Жерара Морено. У мадридцев отличился Карим Бензема.

“Вильярреал”, набрав 27 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал” с 38 очками остался на второй позиции.

“Вильярреал” – “Реал” - 2:1 (0:0)
Голы: Пино, 47 - 1:0, Бензема, 60 (с пенальти) - 1:1, Морено, 63 (с пенальти) - 2:1

“Вильярреал”: Рейна, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 72), Коклен (Тригерос, 89), Парехо, Алекс Баэна, Чуквуэзе, Пино (Моралес, 81), Жерар Морено (Данджума, 89).

“Реал”: Куртуа, Милитао, Алаба, Рюдигер, Менди (Родриго, 64), Модрич (Камавинга, 70), Кроос, Тчуамени (Васкес, 64), Вальверде (Асенсио, 82), Бензема, Винисиус Жуниор.

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эксперт Dailysports Dailysports эксперт Dailysports
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