"Реал " не забил впервые за последние 30 матчей

В матче 19-го тура Ла Лиги мадридский “Реал” и “Реал Сосьедад" расписали мировую - 0:0.

Примечательно, что “сливочным” не удалось забить впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/23.

До этой игры в каждом из 29 предыдущих матчей сезона действующий чемпион Испании хотя бы раз поражал ворота соперника.

По ходу вчерашней встречи “Реал” нанес 20 ударов по воротам соперника, семь из которых пришлись в створ.