"Реал" не сумел обыграть "Бетис"
Новости футбола Сегодня, 16:54
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на выезде сыграл вничью с севильским “Бетисом” со счетом 0:0.
“Реал”, набрав 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 9-очковым отставанием от лидирующей “Барселоны”. “Бетис” с 41 очком остался на пятой позиции.
“Бетис” – “Реал” - 0:0
“Бетис”: Браво, Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Миранда (Абнер, 87), Руибаль (Хоакин, 87), Вильям Карвалью (Гуардадо, 80), Родригес, Родри, Перес (Луис Энрике, 71), Иглесиас (Виллиан Жозе, 71).
“Реал”: Куртуа, Рюдигер, Милитао, Вальверде, Камавинга (Начо, 63), Кроос (Родригес, 87), Тчуамени (Себальос, 64), Васкес (Карвахаль, 59), Бензема, Родриго, Винисиус Жуниор.
Не пропустите: “Барселона” обыграла “Валенсию” в Ла Лиге.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" в меньшинстве обыграла аутсайдера Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 10:15 "Шахтер" выиграл в чемпионате Украины со счетом 7:0
Новости футбола Вчера, 17:06 1000: Месси достиг невероятной результативной отметки
Новости футбола Вчера, 16:55 ПСЖ в результативном матче обыграл "Нант"
Новости футбола Вчера, 15:49 "Бавария" одержала непростую гостевую победу в Бундеслиге
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:10 Главные новости дня: 5 марта Новости футбола Сегодня, 16:54 "Реал" не сумел обыграть "Бетис" Новости футбола Сегодня, 16:44 "Рома" Моуринью добилась победы над "Ювентусом" Новости футбола Сегодня, 16:40 Роналду помог жертвам землетрясения в Турции и Сирии Новости футбола Сегодня, 16:37 "Марсель" одержал гостевую победу над "Ренном" в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 16:20 Тен Хаг назвал причину ужасного поражения "МЮ" от "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 15:55 Украинец Зозуля принес победу своей команде над "Реалом В" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Реал" нацелился на хавбека сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 15:30 "Лион" не сумел победить в домашнем матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 15:15 "Айнтрахт" упустил победу над "Вольфсбургом"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 06 мар 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Кремонезе 6 марта 2023 года Футбол 06 мар 2023 Прогноз на матч Торино - Болонья 6 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Челси - Боруссия Дортмунд 7 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Бенфика - Брюгге 7 марта 2023 года