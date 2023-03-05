"Реал" не сумел обыграть "Бетис"

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на выезде сыграл вничью с севильским “Бетисом” со счетом 0:0.

“Реал”, набрав 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 9-очковым отставанием от лидирующей “Барселоны”. “Бетис” с 41 очком остался на пятой позиции.

“Бетис” – “Реал” - 0:0

“Бетис”: Браво, Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Миранда (Абнер, 87), Руибаль (Хоакин, 87), Вильям Карвалью (Гуардадо, 80), Родригес, Родри, Перес (Луис Энрике, 71), Иглесиас (Виллиан Жозе, 71).

“Реал”: Куртуа, Рюдигер, Милитао, Вальверде, Камавинга (Начо, 63), Кроос (Родригес, 87), Тчуамени (Себальос, 64), Васкес (Карвахаль, 59), Бензема, Родриго, Винисиус Жуниор.

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