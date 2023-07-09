"Реал" не спешит покупать Мбаппе

В настоящее время "Реал" не ведет переговоров относительно возможного трансфера нападающего "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

По информации издания Marca, мадридский клуб не имеет переговоров ни с руководством "ПСЖ", ни с самим игроком.

Все это играет на пользу “Реалу”, поскольку давление на Мбаппе и парижское руководство усиливается с каждым днем, что может помочь снизить цену на игрока.

Источник пишет, что руководство "королевского клуба" предполагает, что трансфер Мбаппе в этом летнем окне будет стоить более €400 млн, что на данный момент является непосильной суммой для "сливочных".

"Реал" также понимает, что прибытие Мбаппе в настоящее время может негативно сказаться на атмосфере в раздевалке команды. Исходя из этих переживаний, текущая тактика клуба заключается в ожидании и наблюдении за развитием ситуации вокруг игрока.

В минувшем сезоне 24-летний звездный французский футболист принял участие в 34 матчах чемпионата Франции в составе "ПСЖ", забил 29 голов и сделал пять результативных передач.