"Реал" не сможет вернуть Эдегора

Мадридский “Реал” не имеет права первоочередного трансфера норвежского полузащитника лондонского “Арсенала” Мартина Эдегора, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, информация о подобном праве появилась в испанской прессе, но она является неправдивой. Кроме того, сам футболист в настоящее время не рассматривает вариант со сменой клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Эдегор провел за “Арсенал” 21 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Роналду может перестать вызываться в сборную Португалии.