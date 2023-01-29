"Реал" не смог обыграть одного из лидеров Ла Лиги

В матче 19-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на своем поле сыграл вничью с “Реалом Сосьедад” со счетом 0:0.

“Реал”, набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал Сосьседад” с 39 очками остался на третьей позиции.

“Реал” – “Реал Сосьедад” - 0:0

“Реал”: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Камавинга, Кроос, Себальос (Асенсио, 77), Вальверде (Модрич, 77), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго.

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Элустондо (Оласагасти, 66), Ле Норман, Субельдия, Муньос (Рико, 46), Ильярраменди, Мендес (Наварро, 55), Субименди, Кубо, Серлот (Фернандес, 84), Ойарсабаль (Марин, 55).

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