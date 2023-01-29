"Реал" не смог обыграть одного из лидеров Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на своем поле сыграл вничью с “Реалом Сосьедад” со счетом 0:0.
“Реал”, набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал Сосьседад” с 39 очками остался на третьей позиции.
“Реал” – “Реал Сосьедад” - 0:0
“Реал”: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Камавинга, Кроос, Себальос (Асенсио, 77), Вальверде (Модрич, 77), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго.
“Реал Сосьедад”: Ремиро, Элустондо (Оласагасти, 66), Ле Норман, Субельдия, Муньос (Рико, 46), Ильярраменди, Мендес (Наварро, 55), Субименди, Кубо, Серлот (Фернандес, 84), Ойарсабаль (Марин, 55).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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