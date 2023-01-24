"Реал" не может договориться с Асенсио по одной причине

Полузащитник “Реала” Марко Асенсио недоволен финансовыми условиями нового контракта, предложенного клубом, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист полагает, что королевский клуб должен предложить ему более высокую зарплату. При этом стороны согласовали длительность контракта, который может быть подписан на четыре года.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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