"Реал" назвал Мбаппе условие для его трансфера

Мадридский “Реал” заинтересован в трансфере нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе в 2024 году, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб не будет пытаться приобрести футболиста ближайшим летом, так как парижане требуют за него огромную сумму. Поэтому “Реал” рассматривает вариант с бесплатным трансфером игрока летом 2024 года, когда у него завершится контракт с ПСЖ. При этом француз должен будет публично заявить, что допустил ошибку, отказавшись перейти в “Реал” летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 30 голов и отдал восемь результативных передач.

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