"Реал" нацелился на звезду "Милана" и сборной Франции

Защитник “Милана” и сборной Франции Тео Эрнандес может перебраться в чемпионат Испании.

Как пишет Inter Live, в его услугах заинтересован мадридский “Реал”.

Кроме того, футболистом интересуются ПСЖ, “Челси” и “Манчестер Сити”.

Интересно, что Эрнандес уже играл за “Реал” с лета 2017 по лето 2019 года. В составе первой команды он провел 23 матча.

По данным портала Transfermarkt, футболист сейчас стоит в районе 55 миллионов евро.