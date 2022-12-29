"Реал" нацелился на звезду "Милана" и сборной Франции
Новости футбола Сегодня, 10:33
Фото: твиттер Милана/Автор неизвестен
Защитник “Милана” и сборной Франции Тео Эрнандес может перебраться в чемпионат Испании.
Как пишет Inter Live, в его услугах заинтересован мадридский “Реал”.
Кроме того, футболистом интересуются ПСЖ, “Челси” и “Манчестер Сити”.
Интересно, что Эрнандес уже играл за “Реал” с лета 2017 по лето 2019 года. В составе первой команды он провел 23 матча.
По данным портала Transfermarkt, футболист сейчас стоит в районе 55 миллионов евро.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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