"Реал" нацелился на вратаря сборной Грузии
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Георгия Мамардишвили/Автор неизвестен
Мадридский “Реал” проявляет интерес к вратарю “Валенсии” и сборной Грузии Георгию Мамардашвили, сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе “сливочных” грузин может заменить украинца Андрея Лунина, который хочет сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. Мамардашивили оценивается в 25 миллионов евро, но может быть подан за меньшую сумму, если “летучие мыши” вылетят из Ла Лиги.
В нынешнем сезоне 22-летний Мамардашвили провел за “Валенсию” 32 матча во всех турнирах и пропустил 38 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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