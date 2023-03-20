"Реал" нацелился на трансферную цель "Барселоны"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к полузащитнику “Манчестер Сити” и сборной Португалии Бернарду Силве, сообщает ESPN.

По сведениям источника, королевский клуб может купить футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы рассматривают кандидатуру португальца в качестве более дешевой альтернативы полузащитнику дортмундской “Боруссии” Джуду Беллингему.

Ранее сообщалось, что Силва готов сменить клуб следующим летом. Интерес к игроку проявляют “Барселона” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 38 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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