"Реал" нацелился на полузащитника "Ювентуса"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к полузащитнику туринского “Ювентуса” и сборной Италии Мануэлю Локателли, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб может приобрести футболиста следующим летом. В “Реале” рассматривают кандидатуру итальянца в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить англичанина Джуда Беллингема ("Боруссия" Дортмунд) или аргентинца Энцо Фернандеса ("Бенфика").

В нынешнем сезоне 24-летний Локателли провел за “Ювентус” 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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