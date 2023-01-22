"Реал" нацелился на одного из лидеров "Наполи"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему неаполитанского “Наполи” и сборной Нигерии Виктору Осимхену, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, королевский клуб может приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить за него 60 миллионов евро. Мадридцы рассматривают кандидатуру форварда в качестве замены для ветерана команды Карима Бензема. Впрочем, купить африканца будет непросто, так как итальянцы хотят получить за него более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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