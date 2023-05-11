"Реал" нацелился на одного из лидеров "Баварии"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской “Баварии” Йозуа Киммиху, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста летом 2024 года. Мадридцы намерены воспользоваться тем, что контракт игрока с “Баварией” действует до лета 2025 года. Таким образом, через год немца можно будет заполучить по сниженной цене. В составе “Реала” Киммих может стать лидером полузащиты после ухода Луки Модрича и Тони Крооса.

В нынешнем сезоне 28-летний Киммих провел за “Баварию” 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

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