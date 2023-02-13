"Реал" нацелился на нападающего сборной Бразилии

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему лондонского “Тоттенхэма” и сборной Бразилии Ришарлисону, сообщает ESPN.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. В составе мадридцев бразилец может стать альтернативной Кариму Бензема, который в последнее время регулярно получает травмы.

В нынешнем сезоне 25-летний Ришарлисон провел за “Тоттенхэм” 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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