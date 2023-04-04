"Реал" нацелился на Клоппа

Мадридский “Реал” проявляет интерес к главному тренеру “Ливерпуля” Юргену Клоппу, сообщает Le10sport.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает кандидатуру немецкого специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Карло Анчелотти, который может возглавить сборную Бразилии.

В нынешнем сезоне “Ливерпуль” выступает неудачно, поэтому клуб вполне может расстаться с 55-летним Клоппом по окончании сезона.

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