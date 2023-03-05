"Реал" нацелился на хавбека сборной Бельгии
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Юри Тилеманса/Автор неизвестен
Мадридский “Реал” проявляет интерес к полузащитнику “Лестера” и сборной Бельгии Юри Тилемансу, сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с “лисами”. Таким образом, бельгиец может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются “Арсенал” и “Барселона”.
В нынешнем сезоне 25-летний Тилеманс провел за “Лестер” 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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