"Реал" нацелился на хавбека сборной Бельгии

Мадридский “Реал” проявляет интерес к полузащитнику “Лестера” и сборной Бельгии Юри Тилемансу, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с “лисами”. Таким образом, бельгиец может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются “Арсенал” и “Барселона”.

В нынешнем сезоне 25-летний Тилеманс провел за “Лестер” 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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