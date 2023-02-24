"Реал" нацелился на хавбека "Челси"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Челси” и сборной США Кристиану Пулишичу, сообщает 90 minut.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Сделка вполне может состояться, так как американец не имеет твердного места в основном составе “аристократов”.

В нынешнем сезоне 24-летний Пулишич провел за “Челси” 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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