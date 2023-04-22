"Реал" нашел замену для Анчелотти

Легенда английского футбола Рио Фердинанда сообщил о том, кого в “Реале” рассматривают на замену главному тренеру команды Карло Анчелотти.

Ранее СМИ писали, что итальянец покинет свой пост после завершения текущего сезона.

Один из возможных кандидатов на замещение этой должности - наставник “Арсенала” Микель Артета.

По данным Фердинанда, стороны могут начать переговоры уже летом.