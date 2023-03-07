"Реал" нашел способ избавиться от звездного бельгийца

“Реал” хочет провести встречу с представителями полузащитника Эдена Азара.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, руководство “сливочных” хочет обсудить вопросы будущего бельгийца в Мадриде.

В клубе считают, что хавбек должен сменить команду летом, если получит хорошее предложение.

Представителям игрока хотят донести, что у бельгийца будет возможность вернуться в основной состав только в случае ухода главного тренера Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Азар сыграл три матча в Ла Лиге.