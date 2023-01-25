"Реал" нашел неожиданную замену для Анчелотти

“Реал” готов назначить главным тренером команды Хаби Алонсо после ухода Карло Анчелотти.

По информации Sport.es, в испанском клубе считают, что бывший футболист команды отлично знает структуру, философию и требования “сливочных”.

Напомним, что соглашение Анчелотти с “Реалом” заканчивается в 2024 году и его, скорее всего, захотят продлить.

Кроме Алонсо в числе вероятных сменщиков итальянца называют кандидатуры Зинедина Зидана, Рауля и Маурисио Почеттино.

Напомним, что сейчас Алонсо возглавляет “Байер”.