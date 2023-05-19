"Реал" нашел дублера Бензема в Барселоне

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему барселонского “Эспаньола” и сборной Испании Хоселу, сообщает Relevo.

По сведениям источника, королевский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы рассматривают форвара в качестве дублера для основного нападающего Карима Бензема.

В нынешнем сезоне 33-летний Хоселу провел за “Эспаньол” 35 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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