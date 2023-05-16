"Реал" намерен переманить одного из лидеров "Баварии"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к левому защитнику мюнхенской “Баварии” и сборной Канады Альфонсо Дэвису, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет сложно, так как мюнхенцы не хотят с ним расставаться и рассчитывать продлить с ним контракт, который действует до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Дэвис провел за “Баварию” 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

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