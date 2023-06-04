"Реал" наконец избавится от проблемного футболиста

Мадридский "Реал" получит выгоду от досрочного прекращения сотрудничества с Эденом Азаром.

Соглашение бельгийского футболиста с клубом рассчитано до 2024 года, но его решили разорвать по окончании текущего сезона.

Стороны согласовали расторжение договора в обоюдном порядке, и "Реал" сэкономит около 7 млн евро на зарплате игрока.

Азар играет за испанский клуб с 2019 года и провел за команду 76 матчей, забив 7 голов и отдав 12 результативных передач в разных турнирах.