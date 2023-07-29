"Реал" надолго теряет талантливого новичка

Пресс-служба мадридского “Реала” на официальном сайте сообщила о травме турецкого полузащитника Арда Гюлера.

У футболиста диагностировано повреждение внутреннего мениска правого колена. В ближайшее время турок будет лечиться консервативным образом. Однако, если лечение не даст результата, то игроку придется перенести операцию. Травму Гюлер получил во время тренировочного занятия. Если футболист все-таки перенесет операцию, то сроки его восстановления могут составить несколько месяцев. Таким образом, дебют игрока в основном матче за “Реал” может быть надолго отложен.

18-летний Гюлер выступает за “Реал” с 6 июля 2023 года. Он перешел в королевский клуб из стамбульского “Фенербахче”. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2029 года. В составе турецкого клуба он принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил девять голов и отдал 12 результативных передач.

Гюлер с 2022 года играет за сборную Турции. Всего он провел за турецкую национальную команду четыре матча и забил один гол.