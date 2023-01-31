"Реал" надолго теряет основного защитника

Французский защитник мадридского “Реала” Ферлан Менди выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение полуперепончатой ​​мышцы левой ноги. Сроки восстановления игрока составят около двух месяцев. Таким образом, он пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с “Ливерпулем” (21 февраля и 15 марта). Также маловероятно участие француза в поединках с “Барселоной” в Кубке Испании (2 марта) и Ла Лиге (19 марта).

В нынешнем сезоне 27-летний Менди провел за “Реал” 24 матча во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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