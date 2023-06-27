"Реал" начал переговоры по трансферу чемпиона мира

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему миланского “Интера” и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесу, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, королевский клуб начал предварительные переговоры о покупке футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести форварда будет сложно, так как итальянцы потребуют за него большую сумму.

В минувшем сезоне 25-летний Мартинес провел за “Интер” 57 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.