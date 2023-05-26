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"Реал", "МЮ" и "Ливерпуль" хотят купить защитника "Баварии"

Новости футбола Сегодня, 16:30
"Реал", "МЮ" и "Ливерпуль" хотят купить защитника "Баварии" Фото: инстаграм Бенжамена Павара/Автор неизвестен

"Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к 27-летнему защитнику “Баварии” и сборной Франции Бенжамену Павару, сообщает журналист Kicker Георг Голзнер.

По сведениям источника, английские и испанский клубы сделали запрос о приобретении футболиста в летнее трансферное окно. Купить игрока можно по сниженной цене, так как его контракт с клубом истекает летом 2024 года. При этом “Бавария” не хочет продавать француза и надеется продлить с ним контракт.

Павар перешел в “Баварию” летом 2019 года из “Штутгарта”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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