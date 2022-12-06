"Реал" может заплатить 90 млн евро за защитника сборной Хорватии

Мадридский “Реал” проявляет интерес к хорватскому защитнику “РБ Лейпциг” Йошко Гвардиолу, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб готов заплатить за футболиста 90 миллионов евро. При этом немцы хотят получить не менее 100 миллионов. Ранее сообщалось, что хорвата хочет купить “Челси”.

В нынешнем сезоне 20-летний Гвардиол провел за “РБ Лейпциг” и сборную Хорватии 25 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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