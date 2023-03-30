"Реал" может выйти из борьбы за Беллингема

"Реал" может выйти из борьбы за полузащитника "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема.

Как пишет AS, это случится в том случае, если цена на трансфер окажется слишком высокой.

Если немецкий клуб запросит за своего капитана 120 миллионов евро, то мадридцы предпочтут приобрести забивного нападающего.

Отметим, что также в услугах Беллингема заинтересованы "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне молодой англичанин провел 34 матча и забил 10 голов.