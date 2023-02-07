"Реал" может уволить Анчелотти

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти может быть отправлен в отставку, сообщает Relevo.

По сведениям источника, руководство королевского клуба разочаровано последними результатами команды. “Реал” проиграл “Барселоне” (1:3) в финальном матче за Суперкубок Испании, а в Ла Лиге отстает от лидирующих каталонцев уже на восемь очков.

Увольнение тренера может состояться в случае неудачи на Клубном чемпионате мира. В полуфинале мадридцы сыграют с “Аль-Ахли” из Египта. Впрочем, даже победа на этом турнире может не спасти итальянского специалиста, если “Реал” провалит концовку сезона.

Не пропустите: "Милан" рассматривает двух тренеров на замену Пиоли.