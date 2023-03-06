"Реал" может уволить Анчелотти: названо условие

Руководство мадридского “Реала” может уволить главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает журналист Родриго Фаес в своем твиттере.

По сведениям источника, судьба итальянского специалиста решится в ближайший месяц, в котором королевский клуб сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с “Ливерпулем” (первый матч - 5:2), а также ответный поединок ½ финала Кубка Испании с “Барселоной” (первый матч - 0:1).

Напомним, что в чемпионате Испании “Реал” отстает от “Барселоны” уже на девять очков.

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