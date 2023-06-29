"Реал" может усилиться звездой "Ювентуса"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему туринского “Ювентуса” Душану Влаховичу, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста до лета 2024 года с правом последующего выкупа. Ранее мадридцы интересовались Харри Кейном ("Тоттенхэм") и Виктором Осимхеном ("Наполи"), но отказались от этих вариантов из-за высокой стоимости.

В минувшем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.