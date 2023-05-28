"Реал" может усилиться нападающим "Ливерпуля"

“Реал” проявляет интерес к бразильскому нападающему “Ливерпуля” Роберто Фирмино, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Контракт форварда с мерсисайдцами истекает 30 июня. Таким образом, бразилец может перейти в новый клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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