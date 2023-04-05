"Реал" может расстаться с титулованным ветераном
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Луки Модрича/Автор неизвестен
Мадридский “Реал” может расстаться с хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает Goal.
По сведениям источника, королевский клуб до сих пор не предложил футболисту продлить контракт, который истекает летом 2023 года. Хорват очень разочарован таким положением дел, так как хочет остаться в Мадриде. Впрочем, руководство клуба сомневается из-за возраста игрока. Кроме того, в клубе недовольны тем, что хавбек продолжил выступления в сборной Хорватии.
В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за “Реал” 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
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