"Реал" может пригласить экс-тренера ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Мадридский “Реал” проявляет интерес к Маурисио Почеттино, сообщает JorgeCPicon.
По сведениям источника, королевский клуб рассматривает кандидатуру аргентинского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Карло Анчелотти, который может возглавить сборную Бразилии.
51-летний Почеттино в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал “Эспаньол”, “Саутгемптон”, “Тоттенхэм” и “Пари Сен-Жермен”.
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