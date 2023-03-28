"Реал" может пригласить экс-тренера ПСЖ

Мадридский “Реал” проявляет интерес к Маурисио Почеттино, сообщает JorgeCPicon.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает кандидатуру аргентинского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Карло Анчелотти, который может возглавить сборную Бразилии.

51-летний Почеттино в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал “Эспаньол”, “Саутгемптон”, “Тоттенхэм” и “Пари Сен-Жермен”.

Не пропустите: Названо имя лучшего тренера Серии А в марте.