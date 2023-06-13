"Реал" может предложить ПСЖ суперобмен

Мадридский “Реал” может предложить основного футболиста в обмен на нападающего “Пари Сен-Жермен” Килиана Мбаппе, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, королевский клуб может заплатить определенную сумму и включить в сделку полузащитника Орельена Тчуамени, которым в прошлом году интересовался ПСЖ.

В нынешнем сезоне 23-летний Тчуамени провел за “Реал” 50 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.