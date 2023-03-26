"Реал" может потерять основного голкипера

Нападающий “Реала” и сборной Бельгии Тибо Куртуа выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте национальной команды.

У голкипера диагностровано небольшое повреждение мышцы бедра. Сроки восстановления не разглашаются. Из-за травмы он пропустит товарищеский матч с Германией (28 марта).

В нынешнем сезоне 30-летний Куртуа провел за “Реал” 32 матча во всех турнирах и пропустил 32 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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