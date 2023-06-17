"Реал" может понизить статус Лунина в первой команде

Украинский вратарь мадридского “Реала” Андрей Лунин может потерять статус второго вратаря в команде, сообщает Marca.

По сведениям источника, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти не устраивает уровень украинца в качестве резервного вратаря. В связи с этим “Реал” собирается купить нового голкипера. Если Лунин при этом откажется покинуть клуб, то он станет третьим вратарем в команде.

В нынешнем сезоне 24-летний Лунин провел за “Реал” 12 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.