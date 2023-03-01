"Реал" может получить усиление перед матчем с "Барселоной"

Вингер “Реала” Родриго успел восстановиться к игре полуфинала Кубка Испании против “Барселоны”.

По данным СМИ, молодой талант уже прошел необходимые тесты и вчера провел полную тренировку в основной группе.

Если он не будет чувствовать дискомфорта и на сегодняшней тренировке, то его включат в заявку на матч с “Барселоной”, который пройдет 2 марта.

В 20 матчах текущего сезона Ла Лиги вингер записал на свой счет 4 гола и 5 результативных передач.