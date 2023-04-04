"Реал" может получить солидное усиление на матч с "Барселоной"

Ключевой защитник “Реала” Антонио Рюдигер может сыграть в матче против “Барселоны” в полуфинале Кубка Испании. Встреча запланирована на 5 апреля.

Как заявили в мадридской команде, есть надежды на то, что защитнику удастся восстановиться после проблем со здоровьем, которые возникли перед матчем против “Вальядолида” (6:0).

Вчера немецкий футболист занимался индивидуально, но при необходимости он готов выйти на поле в кубковом матче.

В текущем сезоне Рюдигер забил один гол в 23 матчах чемпионата Испании.