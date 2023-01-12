"Реал" может перехватить игрока, которым интересуется "Барселона"

Мадридский “Реал” вступил в борьбу за защитника мюнхенской “Баварии” и сборной Франции Бенжамена Павара, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Мадридцы намерены воспользоваться тем, что контракт игрока с “Баварией” истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что французом интересуется “Барселона”, а также английские клубы.

В нынешнем сезоне 26-летний Павар провел за “Баварию” 21 матч во всех турнирах и забил четыре гола.

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