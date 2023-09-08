Реал может отпустить звездного тренера

Мадридский “Реал” готов рассмотреть вариант, при котором главный тренер молодежного состава команды Рауль Гонсалес покинет свою должность.

По информации Фабрицио Романо, специалиста очень хочет видеть в своих рядах “Вильярреал”, о чем уже сообщалось ранее.

Инсайдер уточнил, что мадридский клубе не собирается мешать Раулю, если тот решится на работу в испанском клубе.

Ожидается, что сегодня стороны планируют провести встречу для обсуждения этого вопроса и принятия окончательного решения.

Напомним, что недавно был уволен наставник “желтой субмарины” Кике Сетьен. Он лишился должности из-за провального старта в новом сезоне Примеры.

В текущем сезоне “Вильярреал” сыграет в Лиге Европы. Испанский клуб попал в одну группу с греческим «Панатинаикосом», французским «Ренном» и израильским «Маккаби» (Хайфой) в групповом этапе.

Отметим, что Рауль является легендой мадридского “Реала” и одним из лучших бомбардиров клуба в истории. После завершения карьеры он не работал с топ-клубами.