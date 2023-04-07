"Реал" может отказаться от трансфера Беллингема

Мадридский “Реал” больше считает полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема приоритетным трансферным вариантом, сообщает Relevo.

По сведениям источника, руководство королевского клуба сомневается в целесообразности приобретения футболиста из-за его высокой стоимости. Ранее сообщалось, что дортмундцы хотят получить за игрока 150 миллионов евро. Интерес к хавбеку также проявляют “Ливерпуль”, “Манчестер Сити” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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