"Реал" может окончательно отказаться от трансфера Килиана Мбаппе

Мадридский “Реал" может окончательно отказаться от трансфера нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Marca со ссылкой на El Chiringuito.

По сведениям источника, это может произойти в том случае, если футболист примет решение подписать новый контракт с французским клубом. Ранее сообщалось, что форвард может продлить с ПСЖ контракт до лета 2025 года, но при гарантии трансфера в “Реал” летом 2024 года.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. За свою карьеру он шесть раз становился победителем чемпионата Франции.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.