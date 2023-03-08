"Реал" может лишиться одного из важных футболистов

Полузащитник “Реала” Даниель Себальос может покинуть клуб в конце сезона.

Как пишет El Chiringuito, 26-летний футболист недоволен количеством игрового времени в клубе.

По данным источника, за ситуацией активно следит “Атлетико”, который бы хотел подписать футболиста.

Контракт Себальоса истекает летом 2023 года, а значит он может покинуть “Реал” бесплатно.

В этом сезоне хавбек сыграл в 25 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.