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"Реал" может лишиться одного из важных футболистов

Новости футбола Сегодня, 04:53
Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен

Полузащитник “Реала” Даниель Себальос может покинуть клуб в конце сезона.

Как пишет El Chiringuito, 26-летний футболист недоволен количеством игрового времени в клубе.

По данным источника, за ситуацией активно следит “Атлетико”, который бы хотел подписать футболиста.

Контракт Себальоса истекает летом 2023 года, а значит он может покинуть “Реал” бесплатно.

В этом сезоне хавбек сыграл в 25 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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