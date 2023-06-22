"Реал" может купить "турецкого Месси"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к полузащитнику стамбульского “Фенербахче” Арде Гюлеру, которого называют “турецким Месси”, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 17,5 миллионов евро. Интерес к игроку также проявляют “Барселона”, “Милан”, ПСЖ и несколько английских клубов.

В нынешнем сезоне 18-летний Гюлер провел за “Фенербахче” 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.