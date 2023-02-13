"Реал" может купить нападающего "Ювентуса"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к наадающему туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает ESPN.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы могут купить форварда в качестве альтернативы Кариму Бензема, который часто получает травмы. При этом “Реал” расстанется с нападающим Мариано Диасом, контракт которого истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 19 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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