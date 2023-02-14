"Реал" может купить "Кварадону"
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен
Мадридский “Реал" проявляет интерес к полузащитнику неаполитанского “Наполи” и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии по прозвищу “Кварадона”, сообщает Cadena SER.
По сведениям источника, королевский клуб рассматривает грузина в качестве запасного варианта на тот случай, если не удастся приобрести полузащитника “Боруссии” Дортмунд Джуда Беллингема. При этом мадридцы не готовы платить за Хвичу 100 миллионов евро, но могут его купить при снижении цены.
В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Не пропустите: "Ювентус" продлит контракт с бразильским защитником.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:58 ПСЖ проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 16:52 "Ливерпуль" уверенно победил в дерби
Новости футбола Вчера, 15:30 "Реал" нацелился на нападающего сборной Бразилии
Новости футбола Вчера, 13:55 ПСЖ объявил заявку на матч с "Баварией"
Новости футбола Вчера, 12:56 Илон Макс может купить английский топ-клуб
Новости футбола Вчера, 10:30 ПСЖ может продать Неймара
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:07 Главные новости дня: 14 февраля Новости футбола Сегодня, 17:02 "Милан" обыграл "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:58 ПСЖ проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:42 "Тоттенхэм" выбирает между двумя вратарями Новости футбола Сегодня, 16:30 Анчелотти отреагировал на слухи о переходе Влаховича в "Реал" Новости футбола Сегодня, 16:15 Капелло назвал лучшего итальянского тренера в истории Новости футбола Сегодня, 15:55 "Реал" может купить "Кварадону" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Динамо" Киев - "Пахтакор" - 0:1 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 15:30 Пике рассказал, почему не поздравил Месси с победой на чемпионате мира Новости футбола Сегодня, 15:15 "Барселона" не откажется от Араухо-2
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 15 фев 2023 Прогноз на матч Брюгге - Бенфика 15 февраля 2023 года Футбол 15 фев 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Челси 15 февраля 2023 года Футбол 16 фев 2023 Прогноз на матч Шахтер Донецк - Ренн 16 февраля 2023 года Футбол 16 фев 2023 Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург - Рома 16 февраля 2023 года