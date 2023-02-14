"Реал" может купить "Кварадону"

Мадридский “Реал" проявляет интерес к полузащитнику неаполитанского “Наполи” и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии по прозвищу “Кварадона”, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает грузина в качестве запасного варианта на тот случай, если не удастся приобрести полузащитника “Боруссии” Дортмунд Джуда Беллингема. При этом мадридцы не готовы платить за Хвичу 100 миллионов евро, но могут его купить при снижении цены.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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